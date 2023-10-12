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Dünya BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor
Dünya

BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:02:00 - 2023-10-12 17:32:22
BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) önmeli bir açıklama yaptı: İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle 338 bin 934 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze’deki birçok yerleşim bölgesinde yıkım meydana geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail saldırılarında binden fazla ev yıkıldı, 12 bin 600’den fazla evde ise büyük hasar meydana geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından açıklanan verilere göre çatışmaların 6. gününde yerinden edilen Filistinli sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak 338 bin 934 kişiye ulaştı. Açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin üçte ikisinden fazlasının Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullara yerleştirildiği belirtildi.

GAZZE’DE 650 BİNDEN FAZLA KİŞİ SU SIKINTISI YAŞIYOR

İsrail'in Gazze'ye elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesiyle Filistinliler için durum zorlaşmaya başladı. Gazze’de son olarak dün yerel saatle 14.00’ten sonra elektrik tedarikine de son verilmesiyle Gazze Şeridi'nin tek elektrik kaynağı da kesilmiş oldu. OCHA’dan yapılan açıklamada, İsrail’in ablukası sonucu 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde 650 binden fazla kişinin su sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, “İsrailli yetkililer Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın ulaşmaması için sıkı ve kapsamlı bir abluka uygulandığını açıkça ifade etti. Bu, başlı başına bir savaş suçu” dedi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 13 hastane ve diğer sağlık merkezlerinin tedavilere devam ettiği ancak tıbbi malzeme sıkıntısı ile uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı ve meydana gelen hasarın çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Hanoun hastanesinin İsrail saldırısı sonucu hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar bin 203 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 763 kişinin de yaralandığı bildirdi. İsrail devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada ise Hamas’ın düzenlediği saldırılarda ölü sayısının bin 300'e yükseldiğini, 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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