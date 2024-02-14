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Gündem BM: Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir
Gündem

BM: Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir

Yeniakit Publisher
2024-02-14 07:03:00 -
BM: Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “Gazze nüfusunun yarısından fazlası 1 milyondan fazla insan, Refah'ta sıkışmış durumda ve ölümle burun buruna” ifadelerini kullanarak, “Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir” diye konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik planladığı kara harekatına yönelik tepkiler sürüyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze nüfusunun yarısından fazlası 1 milyondan fazla insan, Refah'ta sıkışmış durumda ve ölümle burun buruna. Yiyecek çok az şeyleri var, tıbbi bakıma erişimleri neredeyse hiç yok, uyuyacak yerleri yok, gidecekleri güvenli bir yer yok” ifadelerini kullandı.

"28 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin geri kalanı gibi vahşeti ve kapsamı bakımından eşi benzeri olmayan bir saldırının kurbanları olduğunu aktaran Griffiths, “Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze genelinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 bin 000'den fazla insan öldürüldü. 4 aydan uzun bir süredir insani yardım çalışanları, karşı karşıya kaldıkları risklere ve yaşadıkları travmalara rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için neredeyse imkansızı başarıyorlar” dedi.

"HAFTALARDOR İNSANİ YARDIM MÜDAHALEMİZİN PARAMPARÇA OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"

Bombardımanlar devam ederken, yardımlar engellenirken, milyonlarca insanı hayatta tutmak, beslemek ve korumak için hiçbir özveri ve iyi niyetin yeterli olmadığını vurgulayan Griffiths, “Buna yaygın umutsuzluğu, kanun ve düzenin bozulmasını ve UNRWA'nın fonlarının kesilmesini de ekleyin. Bunun sonucunda insani yardım çalışanları vuruluyor, silah zoruyla alıkonuluyor, saldırıya uğruyor ve öldürülüyor. Haftalardır insani yardım müdahalemizin paramparça olduğunu söylüyorum” dedi.

Bugün bir kez daha uyarıda bulunduğunu belirten Griffiths, “Refah'taki askeri operasyonlar Gazze'de bir katliama yol açabilir. Ayrıca zaten kırılgan olan insani yardım operasyonun da sonunu getirebilir” dedi.

İnsani yardım operasyonlarını ayakta tutacak güvenlik garantilerinden, yardım malzemelerinden ve personel kapasitesinden yoksun oldukların vurgulayan Griffiths, "Uluslararası toplum, Refah'a yapılacak herhangi bir kara harekatının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır. İsrail hükümeti bu çağrıları görmezden gelmeye devam edemez. Bu savaş sona ermeli” dedi.
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Yorumlar

Velid

Askeri müdahaleden başkasına boyun eğmeyecek bir İsrail için diplomatik faaliyetler sadece zaman kazandırma operasyonu oluyor. Bu saatten sonra diplomatik faaliyetler tamamen sahte kahramanlık faaliyetidir.
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