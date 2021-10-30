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Dünya BM raporunu yırttı! 'İsrail temsilcisine karşı adım atın' çağrısı
Dünya

BM raporunu yırttı! 'İsrail temsilcisine karşı adım atın' çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 23:35:00 -
BM raporunu yırttı! 'İsrail temsilcisine karşı adım atın' çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Erdan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi'nin terörist İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor." dedi.

Erdan, dünkü BM oturumunda, İnsan Hakları Konseyi'nin, terörist İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan bir raporunu yırtmıştı.

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