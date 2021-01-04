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Aktüel BM Özel Raportörü Callamard, İngiliz mahkemesinin "Assange kararını" memnuniyetle karşıladı
Aktüel

BM Özel Raportörü Callamard, İngiliz mahkemesinin "Assange kararını" memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:53:02 -
BM Özel Raportörü Callamard, İngiliz mahkemesinin "Assange kararını" memnuniyetle karşıladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz mahkemesinin, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetmesine ilişkin, "İngiltere'den muhteşem bir haber. Assange, ABD'ye iade edilmeyecek." ifadesini kullandı.

Davayı yakından takip eden Callamard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiliz mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladı.

Mahkemenin, Assange'ı ABD'ye iade etmeme kararını "muhteşem" olarak niteleyen Callamard, "Bu, uluslararası insan hakları hukukuna göre geçerli tek karardı." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, mahkemenin Assange'ı ABD'ye iade etmemesi için mücadele veren BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent'e de övgüde bulundu.

Assange'ın iadesine karşı çıkan BM Özel Raportörü Melzer, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutulduğu hapishaneden "acilen salıverilmesi" için İngiltere'ye çağrıda bulunmuştu.

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