BM, Libya'daki ateşkes görüşmelerinin başladığını duyurdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki ateşkes görüşmelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetiyle (LNA) 3 Haziran'da başladığını duyurdu.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), "Libya hükümeti ile darbeci Hafter milislerinin ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Sözcü Vellucci, UNSMIL iletişim sorumlusundan edindiği bilgiye göre, ateşkes görüşmelerinin 3 Haziran'da başladığını aktardı.

Velluci, görüşmelerin ilk etapta UNSMIL ve LNA heyeti arasında yapıldığını belirtti.

Görüşmelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapıldığı bilgisini paylaşan Vellucci, UNSMIL'in görüşmelerin gidişatına ilişkin bilgilendirme yapacağını kaydetti.

- Görüşmeler dolaylı yürütülüyor

UNSMIL'den 2 Haziran'da yapılan açıklamada, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurulmuştu.



Açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

BM'nin belirlediği format kapsamında Libya görüşmeleri taraflarla ayrı ayrı (dolaylı) yürütülüyor.

Öte yandan, UNSMIL'in ateşkes görüşmeleri kapsamında Libya hükümetini temsil eden heyetle yapacağı görüşmelerin ardından BM'den bir açıklama yapılması bekleniyor.



- Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.



Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.







