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BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma "Filistin" çağrısı

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına izin vermesine ilişkin, uluslararası topluma Filistin halkının haklarının korunması çağrısında bulundu

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma "Filistin" çağrısı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasına izin vermesine karşı, uluslararası topluma Filistin halkının haklarının korunması ve İsrail'in yasa dışı inşa planlarına karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanları Leilani Farha ve Michael Link tarafından, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasına izin vermesine ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kararın önceden yapılan ve gelecekte yapılması planlanan yasa dışı yerleşim yerlerine resmiyet kazandırılması anlamına geldiği bildirildi.

Uluslararası toplumun, Filistin halkının haklarının korunması konusunda verdiği taahhütlerini yerine getirme görevi olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da rekor sayıdaki yerleşim yeri inşa etme planına karşı kararlı adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

- "İsrail'e karşı anlamlı şekilde harekete geçmesinin zamanı geldi"

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail gibi kurallara uymayı reddeden ülkelere karşı önceden uygulanmış birçok önleme sahip olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplum, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkına verdiği destek konusunda ciddiyse İsrail'e karşı anlamlı şekilde harekete geçmesinin zamanı geldi. İşgal altındaki topraklara sivil yerleşim yerleri inşa etmek, toprak ilhakı gibi yasa dışıdır. Uluslararası kamuoyu, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine karşı ses çıkardı ancak İsrail'in uluslararası hukuka itaatsizliğine karşı etkili sonuçlar getirmedi."

Açıklamada, son konut inşası izninin İsrail'in Batı Şeria'daki egemenlik iddialarının somut tezahürü olduğu belirtildi.

Batı Şeria'da ev inşa etmek isteyen Filistinlilere çok düşük düzeyde konut inşaatı ruhsatı verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Filistinlilerin 2009 ile 2016 yıllarında yaptıkları 3 bin 350'den fazla yerleşim yeri inşası başvurusundan yalnızca 66'sının kabul edildiği kaydedildi.

- İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına onay

İsrailli sivil toplum kuruluşu, Barış Şimdi Hareketi tarafından önceki gün yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.

Raporda, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde önceden inşa edilmiş 3 yerleşim biriminin de onaylandığı belirtilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Filistin
  3. İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi kurması
  4. uluslararası toplum

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