  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM İnsan Hakları Konseyinin 45. oturumu
Aktüel

BM İnsan Hakları Konseyinin 45. oturumu

Konsey, Avrupa Birliği'nin talebi üzerine Belarus'taki insan hakları durumunu "acil oturumda" görüşmeyi kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:37:19 -
BM İnsan Hakları Konseyinin 45. oturumu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin "acil oturum" yapılması yönündeki Avrupa Birliği (AB) önergesini kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 45'inci oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Almanya'nın öncülük ettiği ve AB'nin Konseye sunduğu, "Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin İHK'da acil oturum düzenlenmesini" içeren önerge hakkında bazı ülkeler söz aldı.

Venezuela önergeye karşı çıktı. AB üyesi ülkeler ve Avustralya da önerge lehinde söz aldı.

Belarus'un BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yury Ambrazevich, AB'nin Belarus'taki siyasi istikrarsızlığı körüklediğini söyledi.

Ambrazevich, önergenin kabul edilmemesi için 47 üyeli Konseye çağrıda bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, AB'nin acil oturum talebi 2 hayır ve 20 çekimser oya karşı 25 evet oyuyla kabul edildi.

- Bachelet'ten "sosyal barışın yeniden tesis edilmesi" çağrısı

Oylamanın ardından konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Belarus'taki barışçıl gösterilerde başta kadınlar olmak üzere yüz binlerce kişiye şiddet uygulandığına dair endişe verici raporlar aldıklarını söyledi.

Bachelet, raporların kolluk kuvvetlerinin gereksiz ve aşırı güç kullandığını ortaya koyduğunu, ayrıca binlerce kişinin keyfi tutuklandığını ve çocuklar da dahil yüzlerce kişiye işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığını belirtti.

Bazı raporlarda cinsel şiddet iddialarının da olduğunu aktaran Bachelet, son günlerde muhalefetle bağlantılı kişilerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı yönündeki haberlere işaret etti.

Bachelet, "Belarus'ta sosyal barışın yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı diyalog, reform ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin sağlanması gerekiyor." dedi.

- Acil oturum 18 Eylül'de

Öte yandan, Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin acil oturum 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı