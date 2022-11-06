BM İklim Zirvesi, Mısır'da başladı! İklim Değişikliği Konferansı 2022 COP26- 27...

BM İklim Zirvesi’nde, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.

Zirvenin açılış oturumunda, COP26 Başkanı Alok Sharma, dönem başkanlığını Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'ye devretti.

Burada yaptığı konuşmada, çevre konusunda "hiçbir şey yapmamanın" durumu felç ettiğini ifade eden Sharma, zirvede iklim değişikliği konusunda somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Mısırlı Bakan Şukri ise dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının kutuplaştırılması metodunu sürdürme lüksü olmadığını belirtti. Şukri, mevcut durumun acilen uluslararası eylem gerektirdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ve politika yapıcı ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı hakkında duyuru yapıldı! (www.iletisim.gov.tr.)

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansı (COP 27) 06-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm-El Şeyh şehrinde düzenlenecektir.

BM iklim zirveleri nedir? Cop27 nedir?

BM iklim zirveleri, küresel sıcaklık artışını sınırlamak için dünya liderlerini her yıl bir araya getiren bir konferans.

Bu zirvelere Conference of the Parties (COP), yani Taraflar Konferansı ismi veriliyor.

Zirvelere 1992 yılında ilk BM iklim anlaşmasına imza atan ülkeler katılıyor.

COP zirveleri neden önemli?

Dünya, insanlar tarafından üretilen, çoğunlukla petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlar nedeniyle ısınıyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre küresel sıcaklıklar şimdiye kadar 1,1 santigrat derece arttı ve 1,5 dereceye doğru ilerliyor.

IPCC, sıcaklıkların 1850 seviyesinin 1,7 ila 1,8 derece üzerine çıkması durumunda dünya nüfusunun yarısının yaşamı tehdit eden ısı ve neme maruz kalabileceğini öngörüyor. Bunu önlemek için 194 ülke, küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlamak için "çabaları sürdürmeye" söz vererek 2015 yılında Paris Anlaşması'nı imzaladı.