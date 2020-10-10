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Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım atma çağrısı
Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım atma çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), KKTC'ye kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu karardan geri adım atması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:58:00 -
BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım atma çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin kapalı Maraş sahil şeridinin halka açılması kararını kapalı oturumda tartıştı.

Toplantıdan sonra BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş statüsünün BMGK kararlarında geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara aykırı herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği yönünde karar alındığı belirtildi.

BM den yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi, kapatılan Maraş sahil şeridinin 6 Ekim'de Ankara'da  açılması kararından   endişe duyuyor ve bu eylemden geri adım atılması ve adada gerilimi artıracak tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyor." dendi.

BMGK kararlarına ve bunların uygulanmasına her iki tarafın ve garantör devletlerin alınan kararlara saygı duyulması çağrısında bulunan konsey, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözümü desteklediğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı partileri ve garantör ülkeleri de KKTC'deki seçimlerden sonra yapıcı ve kalıcı çözüm için diyaloğa girmeye çağırdı.

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