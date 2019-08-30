0553 313 94 23

BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde oturum talebi

Yemen Hükümeti:- "Yemen Hükümeti, Güvenlik Konseyinden resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlediği açık saldırı hakkında oturum yapması talebinde bulunmuştur"

30 Ağustos 2019 Cuma 01:25
BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde oturum talebi

ADEN (AA) - Yemen Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki güçlerini açıkça bombalaması hakkında oturum düzenlemesi talebinde bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen Hükümeti, Güvenlik Konseyinden resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlediği açık saldırı hakkında oturum yapması talebinde bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ayrılıkçı harekete karşı yapılan mücadeleye değinilen açıklamada, hükümetin BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı isyancı milislerle mücadelede anayasal hakkını yerine getirdiği vurgulandı.

Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

- Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 01:25
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. BM Güvenlik Konseyi
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası
    1. 'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı..
    2. Teröristlerin katlettiği muhtarın..
    3. Avrupa Ligi’nde Türk ekiplerinin..
    4. BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde..
    5. aynı yerde bir cansız beden daha..
    6. Yeni hamle sonrası çıldırdılar!..
    7. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 30..
    8. Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
    9. Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Polis lojmanları önünde silah sesleri..
    12. İkinci baharlarını huzurevinde..
    13. Mattis'ten bomba itiraf: ABD..
    14. Bilecik’te trafik kazası: 7 yaralı
    15. Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı..
    16. Etkisiz hale getirilen terörist,..
    17. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda..
    18. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’..
    19. Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'