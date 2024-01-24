BM Güvenlik Konseyi toplantısında İsrailli Büyükelçiye protesto!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuştuğu sırada salonda hazır bulunan birçok yabancı diplomat salonu terk etti.
BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazzeli masumlara yönelik zulmü görüşüldü.
Toplantıda İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan da bir konuşma gerçekleştirdi.
İsrailli Büyükelçi konuştuğu sırada birçok yabancı diplomat, salonu terk ederek İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto etti.
O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.