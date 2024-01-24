  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BM Güvenlik Konseyi toplantısında İsrailli Büyükelçiye protesto!
Gündem

BM Güvenlik Konseyi toplantısında İsrailli Büyükelçiye protesto!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 23:57:00 - 2024-01-25 00:20:52

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuştuğu sırada salonda hazır bulunan birçok yabancı diplomat salonu terk etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazzeli masumlara yönelik zulmü görüşüldü.

Toplantıda İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan da bir konuşma gerçekleştirdi.

İsrailli Büyükelçi konuştuğu sırada birçok yabancı diplomat, salonu terk ederek İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto etti.

O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

BMGK'de, Rusya ve ABD laf dalaşına girdi
BMGK'de, Rusya ve ABD laf dalaşına girdi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BMGK'de, Rusya ve ABD laf dalaşına girdi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e 'İki devletli çözüm' çağrısı!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e 'İki devletli çözüm' çağrısı!

Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e 'İki devletli çözüm' çağrısı!

İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...
İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...

Gündem

İsrail Han Yunus'ta BM'ye ait binayı vurdu! 9 şehit, 75 yaralı...

Rusya, BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı
Rusya, BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

Dünya

Rusya, BMGK'yi acil toplanmaya çağırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23