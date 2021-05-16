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BM Genel Sekreterinden Filistin açıklaması
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Dünya BM Genel Sekreterinden Filistin açıklaması
Dünya

BM Genel Sekreterinden Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Gazze'de çatışmalara son verilmesi için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 05:34:00 -
BM Genel Sekreterinden Filistin açıklaması

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları Gazze ve İsrail'deki çatışmalara bir an önce son vermeye çağırıyor." ifadesine yer verdi.

Bölgede artan askeri gerilimin büyük acılara ve yıkıma sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu gerilim, ne yazık ki aralarında çocukların da olduğu çok sivil kayba yol açtı. Bu çatışmalar, kontrol edilemez bir güvenlik krizine ve insani krize yol açma ve sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail'de değil tüm bölgede aşırıcılığı besleme potansiyeline sahiptir." uyarısında bulundu.

Tarafların, çatışmaların bir an önce durması için ara buluculuk çabalarının yoğunlaşmasına izin vermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, BM'nin bu süreçlerde aktif rol aldığı ve bu sürecin Gazze'dekilere insani yardımın ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Guterres, sadece sürdürülebilir siyasi bir çözümün, kalıcı barışa götüreceği görüşünü bir kez daha vurguluyor. Guterres, Orta Doğu Dörtlüsü yoluyla da dahil olmak üzere, Filistin ve İsraillilerin çatışmayı, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara dayanarak çözmelerine desteğini bir kez daha dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.

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