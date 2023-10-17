BM Genel Sekreteri dünyayı uyardı: Uçurumun eşiğindeyiz

İsrail ordusunun Gazze’yi hedef alan saldırıları sonrası meydana gelen sivil kayıplar, bölgedeki insani krizi doruk noktasına taşıdı. “Ortadoğu’da uçurumun eşiğindeyiz” ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’e Gazze’ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas’a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Son verilere göre İsrail’in 10 gündür sürdürdüğü hava bombardımanı ve top atışları sonucu ölen sivil Filistinlilerin sayısı 2 bin 808’e çıkarken,11 bine yakın kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistinli sivil savunma yetkilileri, İsrail tarafından günlerdir yoğun bir şekilde bombalanan Gazze Şeridi’nde binden fazla kişinin yıkılan binaların enkazı kaldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü bombardımanda sivillerin yaşadığı 2 bin 180’den fazla binanın doğrudan hedef alındığı belirtilirken enkaz altında olanların çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

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