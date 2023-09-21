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Gündem BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu
Gündem

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-21 13:32:00 -
BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

BM Genel Kurulu için, "Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas’tan ve Avrupa’dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi. Gece odada 100 bir dolar ezen bile var.” iddiası gündem oldu.

Bütün dünyanın gözü bu hafta New York’taydı… New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na birçok lider ve heyeti katılırken, birçok ülke üst düzeyde temsil edildi. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılan konuşmalarda hem de bir dizi etkinlikte liderler, iş dünyasından temsilcilerle, aktivistlerle görüşerek mesajlarını paylaştı. ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post ise Genel Kurul'la ilgili bombayı patlattı.

New York Post’a konuşan kaynaklar, BMGK’nın gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas’tan hem de Avrupa’dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini söyledi. New York Post’a konuşan kaynaklar, “Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas’tan ve Avrupa’dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi” dedi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, New York’taki sektörün bu dönemde yüzde 20-25 arttığına da dikkat çekti. Bir kaynak, “Eskortlar bir görüşmede 3 bin ile 5 bin dolar arasında para kazanıyor. Birçok diplomat, resmi konutlarda ve büyükelçiliklerde bu kadınlarla buluşamayacağı için otellere gidiyor” dedi.

Bir kaynak, bölgedeki gece kulüplerine ilginin de arttığına dikkat çekti. Gazeteye açıklama yapan bir diğer sektörel kaynak ise, “Bazı diplomatlar striptiz kulüplerinde özel oda tutuyor. Bu VIP odalarda bir gecede 50 bin ile 100 bin dolar harcıyorlar” derken, diplomatların kamuoyunun karşısında görünmemek istediğini de hatırlattı.

Söz konusu iddialar, akıllara eski Türkiye'deki rezillikleri getirdi, "Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu" yorumları yapıldı.
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