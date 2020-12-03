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Aktüel BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Antalya Diplomasi Forumu'nda "çok taraflılık" mesajı verdi:
Aktüel

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Antalya Diplomasi Forumu'nda "çok taraflılık" mesajı verdi:

"Hiçbir devlet bu salgınla (Kovid-19) tek başına mücadele edemez" - "Dünya, bir neslin karşılaştığı en büyük beklenmedik krizini çözmeye çalışırken, tüm ülkeleri bu küresel illeti ele almak için çok uluslu sistem içinde çalışmaya çağırıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:03:58 -
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Antalya Diplomasi Forumu'nda "çok taraflılık" mesajı verdi:

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hiçbir devletin tek başına mücadele edemeyeceğini belirterek tüm ülkeleri bu küresel illeti ele almak için çok uluslu sistem içinde çalışmaya davet etti.

Bozkır, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak Kovid-19'la mücadele sürecinde çok taraflılığın önemine ilişkin mesajını paylaştı.

BM'nin, 75 yıl önce "ulusların eylemlerini uyumlu hale getirecek merkezi bir forumun oluşturulmasına yönelik ihtiyacı açıkça gösteren İkinci Dünya Savaşı'nın, tütmekte olan enkazın üzerine kurulduğunu" belirten Bozkır, Kovid-19 salgınının büyük veya küçük, kuzeyde veya güneyde tüm ülkeleri etkilediğini vurguladı.

Bozkır, salgından en fazla etkilenenlerin, halihazırda savunmasız olan ülkeler olduğunu söyleyerek "Açıkça gördüğümüz gibi, hiçbir devlet bu salgınla tek başına mücadele edemez. Uluslararası düzeyde sosyal mesafenin korunması, sorunun çözülmesine yardımcı olmayacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

Küresel bir sorun olan Kovid-19'un küresel çözüm gerektirdiğini belirten Bozkır, şöyle devam etti:

"Pandeminin, sağlık hizmeti sağlamaktan, en savunmasızlar için gıda ve hayati önem taşıyan malzemelerin tedarikine ya da sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu uzun vadeli iyileşmeye yardımcı olmaya kadar değişen acil ve uzun vadeli sonuçlarını ele almak için en iyi yer, merkezinde Birleşmiş Milletlerin yer aldığı çok taraflı sistemdir. Dünya, bir neslin karşılaştığı en büyük beklenmedik krizini çözmeye çalışırken, tüm ülkeleri bu küresel illeti ele almak için çok uluslu sistem içinde çalışmaya çağırıyorum."



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