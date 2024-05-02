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Gündem BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!
Gündem

BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 20:08:00 - 2024-05-02 20:10:36
BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!

İsrail'in sivili katliam yaptığı Gazze'de insanlık dramı yaşanırken; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinin on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Al Dardari, BM'deki günlük basın toplantısına online bağlanarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UNDP'nin Gazze için planladığı erken toparlanma aşamasının 3 ila 5 yıl alacağını ve 2 ila 3 milyar dolara mal olacağını tahmin ettiklerini aktaran Al Dardari, uzun vadeli yeniden inşa planının on yıllar süreceğini söyledi.

"Gazze'de neredeyse 80'li yıllara döndük" 

Al Dardari, Filistin için insani gelişmişlik endeksinin 20 yıl gerilediğini, bunun Gazze için 40 yıl olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de neredeyse 80'li yıllara döndük." dedi.

Böylelikle Filistin topraklarında son 20 yılda, Gazze'de ise son 40 yılda insani gelişmeye yapılan tüm yatırımların sıfırlandığına işaret eden Al Dardari, yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımların yok olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşası için 40 milyar dolar gerekecek

Al Dardari, Gazze'nin yeniden inşasının 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını hesapladıklarını ifade etti.
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Gazze'de temizlenmesi gereken yaklaşık 37 milyon ton katı atık olduğunu, buradaki konutların yüzde 72'sinin yok edildiğini kaydeden Al Dardari, bunun ardından boşalan alanlara geçici barınakların inşa edilebileceğine işaret etti.

Al Dardari, bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir boyutta yıkımının daha önce hiç görülmediğini vurguladı.

Banka sektörünün durumuna da değinen Al Dardari, Gazze'de hemen hemen tüm banka şubelerinin yok edildiğini, sistemin çökmemesi için UNDP'nin çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

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