  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Almanya başı çekiyor! Türkiye'den otomotivde büyük atak

Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Cevdet Yılmaz sinyali verdi! Cezalar 10 katına çıktı

Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

İki ilimizde petrol gelişmesi! Uzmanlar apar topar bölgeye gitti, yerin altından çıkması an meselesi

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Orada bulunan doğalgazla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Çıkarılamayacak! Ruhuna El Fatiha
Gündem BM Gazze'deki korkunç gerçeği açıkladı!
Gündem

BM Gazze'deki korkunç gerçeği açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:01:00 - 2023-11-08 21:13:45
BM Gazze'deki korkunç gerçeği açıkladı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki katliama ilişkin korkunç gerçeği açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Her yıl tanık olduğumuz tüm çatışmalarda herhangi bir aktör tarafından öldürülen çocukların sayısı en fazla yüzlerle ifade ediliyor." diyen Guterres, "Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuk öldürüldü, bu da askeri operasyonların yapılış biçiminde açıkça yanlış bir şeyler olduğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Guterres saldırı altındaki bölgeye çok az sayıda insani yardımın ulaştığını belirterek, "Gazze'ye etkili bir insani yardım ulaştırabilmek için İsrail, ABD ve Mısır'la yoğun müzakereler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 475 kişi de yaralandı.

DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!
DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!

Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!
Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Gündem

Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Gazzeli çocuğun feryadı yürek dağladı! 'Nerdesin baba?'
Gazzeli çocuğun feryadı yürek dağladı! 'Nerdesin baba?'

Sosyal Medya

Gazzeli çocuğun feryadı yürek dağladı! 'Nerdesin baba?'

Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırı!
Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırı!

Gündem

Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23