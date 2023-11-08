BM Gazze'deki korkunç gerçeği açıkladı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Her yıl tanık olduğumuz tüm çatışmalarda herhangi bir aktör tarafından öldürülen çocukların sayısı en fazla yüzlerle ifade ediliyor." diyen Guterres, "Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuk öldürüldü, bu da askeri operasyonların yapılış biçiminde açıkça yanlış bir şeyler olduğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Guterres saldırı altındaki bölgeye çok az sayıda insani yardımın ulaştığını belirterek, "Gazze'ye etkili bir insani yardım ulaştırabilmek için İsrail, ABD ve Mısır'la yoğun müzakereler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 475 kişi de yaralandı.