  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Acil havalanma emri verildi! Türk F-16'sı Rus savaş uçağının önünü kesti!

İsrail'den kafa karıştıran karar! Aşılanmış turistlere şok uygulama

PSV-Galatasaray maçında kriz! TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan yetersiz açıklama

Rusya'nın yeni savaş uçağının fiyatı belli oldu

ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tokat gibi cevap: Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar

İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?

‘CHP demek çöp demek!’ CHP’li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları suçladı!
Dünya BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesine bir ay sonra ilk kez insani yardım uçağı indi
Dünya

BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesine bir ay sonra ilk kez insani yardım uçağı indi

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine yaklaşık bir ay sonra ilk kez BM'ye ait insani yardım uçağının iniş yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:08:00 -
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesine bir ay sonra ilk kez insani yardım uçağı indi

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino-Martinez, günlük basın toplantısında, BM hava hizmetlerine (UNHAS) ait bir uçağın Tigray eyaletinin başkenti Mekele'deki havalimanına indiğini belirtti.

Martinez, uçağın değişik insani yardım organizasyonlardan yaklaşık 30 çalışanı taşıdığını kaydederek, "Bugünden itibaren, BM uçuşları haftada iki kez gerçekleştirilecek ve insani yardım personelinin Tigray'a düzenli giriş ve çıkışlarını kolaylaştıracak." dedi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde geçen ay hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan şiddet olaylarından sonra 24 Haziran'da bölgeye uçuşlar durdurulmuştu.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay