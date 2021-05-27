BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ciddi açlık riski var

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmalara sahne olan Tigray yerleşiminde ciddi bir açlık riski bulunduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock tarafından bugün yapılan açıklamada, önümüzdeki iki ayda bölgeye yönelik yardım artmazsa, bölgede ciddi bir açlık riski olduğu belirtildi.

Bölgede 7 aydan uzun süredir çatışmalar devam ederken binlerce kişi yaşamını yitirmiş durumda.

Tigray'a insani yardım çağrıları sürerken, bölgeden de dünyadan da Tigray'a ciddi bir insani yardım ulaşmış değil. Lowcock, bölge halkının en az yüzde 20'sinin acil bir gıda güvensizliği durumuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tigray'da sistematik şiddet ve tecavüzlerin de devam ettiği uyarısında bulunan Lowcock, sivillerin savaştan çok ciddi zarar gördüğünü, bölgenin tarımsal hasadının yüzde 90'ının yok olduğunu, hayvan stoğunun da yüzde 80'inin telef olduğunu söyledi.

Tigray çatışmaları

Tigray bölgesinde çatışmalar, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) Etiyopya'ya ait bir askeri üsse saldırı düzenlemekle suçlamasının ardından 4 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı.

Çatışmaların ardından, Etiyopya federal ordu güçleri Tigray bölgesinde TPLF birliklerine karşı büyük bir ilerleme kaydetmiş, Tigray başkenti Mekelle'yi 29 Kasım'da kontrol altına alarak zafer ilan etmişti.

Addis Ababa hükümeti, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi aldıktan sonra zafer ilan etse de, eyaletin farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğü haberleri yapılmıştı.

Eritre- Etiyopya sınırı üzerinde olan Tigray eyaletinde yaklaşık 6 milyon kişi yaşıyor.