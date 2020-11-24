BM: Dünya genelinde üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde her üç kadından birinin çoğu aile içi olmak üzere şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC'den yapılan yazılı açıklamada, Waly'nin "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne" ilişkin açıklamaları paylaşıldı.

UNODC Başkanı Waly, dünya çapında milyonlarca kadının temel insan hakkı olan şiddetten uzak yaşama imkanından mahrum olduğunu belirtti.

- Aile içi şiddet

Kadın cinayetlerindeki kurbanların büyük çoğunluğunun eşleri ya da aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Waly, "Dünya genelinde her üç kadından biri, büyük çoğunluğu kendi evlerinde olmak üzere yaşamları boyunca farklı şiddet türlerine maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Waly, şiddetten kurtulmayı başaran çoğu kadının, toplum içinde damgalanma, kurban psikolojisi, mevzuatlardaki boşluklar ve yetersiz cezai yaptırımlar nedeniyle adalet arayışlarının engellendiğine işaret ederek söz konusu nedenlerle kadına yönelik şiddet içeren suçların büyük kısmının rapor edilmediği gibi suçluların da ceza almadıklarını kaydetti.

- Salgın kadına yönelik şiddeti artırdı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin kadınların durumunu daha da zorlaştırdığına dikkati çeken Waly, "Kovid-19 krizi, durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü çok sayıda ülkede uygulanan karantina, kadınlara yönelik şiddet riskini artırırken, mağdurların polis ve mahkeme gibi temel unsurlara erişimini de kısıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Waly, bu yılki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün sorunun temelinde yatan nedenlere odaklanılarak, hukukun daha etkin tecelli etmesi ve faillerin cezasız kalmasını engellemek için çözümler bulma imkanı sunması gerektiğini kaydetti.

UNODC'nin son 10 yılda 3 kıtada 44 ülkede cinsiyete dayalı şiddet suçlarının önlenmesi ve daha etkili düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalara değinen Waly, salgın sürecinde şiddete maruz kalan kadın ve kızlara yönelik UNODC'nin yaptığı çalışmalara dikkati çekti.

UNODC Başkanı Waly, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadınların eğitim ve insani koşullarda çalışma imkanı bulabilmelerinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.



