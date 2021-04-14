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Dünya BM, büyük skandala dikkat çekti! Kritik ikaz: Cezasız kalıyorlar
Dünya

BM, büyük skandala dikkat çekti! Kritik ikaz: Cezasız kalıyorlar

BM insan hakları uzmanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı ve suçluların cezasız kaldığı ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 19:02:00 -
BM, büyük skandala dikkat çekti! Kritik ikaz: Cezasız kalıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı ve suçluların cezasız kaldığı ikazında bulundu.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk'in de aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, yaptıkları yazılı açıklamada, Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Geçen yıl El-Halil, Kudüs, Nablus ve Ramallah gibi bölgelerde Yahudi işgalcilerin 771 şiddet olayının BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince belgelendiği ifade edilen açıklamada, ayrıca çıkan olaylarda 133 Filistinlinin yaralandığı, 9 bin 646 ağacın ve 184 aracın zarar gördüğü bildirildi.

Bu yılın ilk üç ayında da 1 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan 210'dan fazla yerleşimci şiddet vakası kaydedildiği belirtilen açıklamada, "İsrail ordusunu ve polisini, bu şiddet eylemlerini kuvvetle ve kararlılıkla soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yahudi işgalcilerin şiddet olaylarına ideolojik şekilde motive olduğu, öncelikle Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek, aynı zamanda onları korkutmak ve terörize etmek istedikleri vurgulandı.

"Hamile kadın ve çocukları hedef alıyorlar"

Açıklamada, Yahudi işgalci şiddetinin, hamile kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef almaya devam ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı uyarısında bulunulan açıklamada, suçluların cezasız kalmasına tepki gösterildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi işgalcilerin Filistinlilere ve aktivistlere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Terör devleti İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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