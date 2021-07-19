BM, Belçika'da yaklaşık 2 aydır açlık grevi yapan "kağıtsızlar"a geçici oturum izni önerisinde bulundu

BM Özel Raportörleri Olivier De Schutter ve Felipe Gonzalez, Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'ye acil önlem alınmasını isteyen açık mektup iletti.

Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Schutter, "Aldığımız bilgiler endişe verici ve açlık grevi yapanlardan bazıları ölüm kalım sınırında." ifadelerini kullandı.

Göçmen Hakları Özel Raportörü Gonzalez de Belçika hükümetinin sağlık durumları göz önüne alındığında göçmenleri ülkeden gönderme olasılığını seçenek dışı bırakması gerektiğini belirtti.

Gonzalez, hükümetin geçici oturma izini vermeyi de düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Mahdi de mektuba verdiği yanıtta toplu çözüm yerine açlık grevindekilere bireysel ikamet talebinde bulunmalarını önerdiğini belirtti.

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan yaklaşık 150 bin kişi, yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşıyor. Oturum talepleri genellikle reddedilen "kağıtsızların" yaklaşık 400’ü, seslerini Belçika hükümetine duyurmak için 7 aydır başkent Brüksel’in merkezindeki bir kilise ile üniversite kampüsünün bir bölümünde yaşıyor. Son 2 aydır açlık grevi yapan bu kişiler, Belçika devletinin kendileri için yasal düzenleme yapmasını talep ediyor.