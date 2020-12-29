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Aktüel BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Arap ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 140 milyar dolar zarar etti
Aktüel

BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Arap ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 140 milyar dolar zarar etti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:00:29 -
BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Arap ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 140 milyar dolar zarar etti

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arap ekonomisinin 2020 yılında yaklaşık 140 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA, Arap ülkelerindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair beklentilerine yer verdiği raporu yayımladı.

Arap ekonomisinin Kovid-19 salgınının etkileri dolayısıyla 2020 yılında yaklaşık 140 milyar dolar zarar ettiği vurgulanan raporda, bölge ekonomisinin 2020 yılını yüzde 3 daralmayla kapatmasının beklendiği aktarıldı.

Pandeminin etkilerini hızlı atlatması halinde bölge ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3,5 büyümesinin öngörüldüğü ancak olumsuz senaryoya göre ise Arap ekonomisinin yüzde 2,8 olarak büyüyebileceği ifade edilen raporda, Arap bölgesindeki ekonomik rakamların 2021'de büyüme beklentilerine rağmen 2019 yılındaki seviyeleri göremeyeceğine dikkat çekildi.

Raporda, 2019'da yüzde 10 olan ortalama işsizlik oranının gelecek yıl Arap coğrafyasında yüzde 12,5'e yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Körfez ülkelerindeki işsizliğin ortalama yüzde 5,8 olabileceğine işaret edilen raporda, 2020 yılında yüzde 50 düşüş yaşayan bölge ihracatının ise yüzde 10,4 artış gösterebileceği kaydedildi.

Arap bölgesi borcunun son 10 yılda katlanarak 1,2 trilyon dolara ulaştığına vurgu yapılan raporda, bölge ülkelerinin hükümetlerini borçlanma usulüyle finanse ettiği ve bunun da üretim odaklı büyümeyi olumsuz etkilediği uyarısında bulunuldu.

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