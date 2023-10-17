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Dünya BM, 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesini kınadı
Dünya

BM, 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 01:07:00 -
BM, 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) ABD’nin Chicago kentinde, 6 yaşındaki Filistin kökenli Müslüman çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi ve annesinin yaralanmasını kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "şiddeti körükleyecek nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu" belirttiğini anımsatan Dujarric, Guterres'in aynı zamanda tüm siyasi liderlere İslam karşıtı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dujarric, sosyal medya şirketlerinin de önemli bir sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, söz konusu şirketlerin nefret söylemi ve şiddet mesajlarıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Şüphelinin yakalanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Dujarric, "Bu suçu yeterli düzeyde kınamak için gerekli sözleri bulmak bile zor" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago’nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.
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Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba’nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Chicago’da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor" ifadesini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

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