Bloomberg: Türkiye’nin acelesi yok

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda yapılan görüşmelerden erteleme kararı çıktı.

İlgili kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin başka bir tarihte sürdürülmesi kararlaştırıldı.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamak için acele etmediğini yazdı.

"Acelemiz yok, kendi önceliklerimiz var"

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, söz konusu medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Acelemiz yok, kendi önceliklerimiz var." dedi.

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Oktay; ABD'nin, İsveç meselesini, F-16 savaş uçaklarının Ankara'ya satışı için "ön koşul" haline getirmeyi bırakması gerektiğini kaydetti.

İsveç ve F-16'lar: Aynı anda ilerlemesini sağlayalım

Buna karşı olduklarını belirten Oktay, iki sürecin birlikte ilerleyebileceğinin altını çizdi ve ekledi:

Bazı NATO üyelerinin İsveç meselesiyle bağdaştırdığı konular var, örneğin F-16 meselesi. Eğer durum buysa, o zaman bunların aynı anda ilerlemesini sağlayalım.

Komisyon'dan geçmesi gerekiyor

Haberde, İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolün Meclis Genel Kurulu'na gidebilmesi için TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesi gerektiği belirtildi.

İsveç'ten yol haritası talebi

Ancak Türkiye'nin, Stockholm'den terörle nasıl mücadele etmeyi planladığına dair bir yol haritası talep ettiği kaydedildi.

Fuat Oktay'ın, İskandinav ülkesinin adımlarını görüşmek üzere İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ile görüşmeyi planladığı notu paylaşıldı.