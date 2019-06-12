'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı

John McAfee, Washington yönetiminin yolsuzluklarını kanıtlayan çok sayıda belgeyi sızdıracağı tehdidinde bulundu.

İlk ticari antivürüs yazılımının kurucusu ve kripto para sektörünün ‘çılgın’ ismi olarak bilinen John McAfee'in Twitter hesabından yaptığı açıklama, gündeme bomba gibi düştü.



Pazar günü başlattığı Tweet dizisinde yozlaşmış yetkilileri ve CIA ajanlarını ifşa etme sözü veren McAfee, vergiler yüzünden taciz edilmeye devam edilirse yolsuzlıkları kanıtlayan çok sayıda belgeyi sızdırıacağını ileri sürdü.



Hükümetin yolsuzlukları ile ilgili dosyaları topladığını iddia eden McAfee, ''Tutuklandığımda veya ortadan kaybolduğumda 31 terabayttan fazla veriyi yayınlayacağım.'' dedi. McAfee, blöf yapmadığını göstermek için de yolsuzluğa adı karışmış iki yetkili ve bir CIA ajanının adını da paylaştı.

"Artık bu saldırıya maruz kalmayacağım"

ABD hükümetini gömeceğini söyleyen McAfe, ''ABD Hükümeti daha önce benim gibi bir düşmanla hiç karşılaşmadı ve artık bu saldırıya maruz kalmayacağım'' dedi.



Daha önce cinayetten suçlanan McAfee, Florida mahkemesinin mart ayındaki ''25 milyon dolarlık hatalı ölüm'' davasında suçlu bulundu. McAfee Komşusunun tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürüldüğü iddialarını redetti.



Vergi ödemediği suçalamasından kaçan McAfee, Karayipler'de adını''özgürlük teknesi'' koyduğu bir yatta yaşıyor. Sürgündeki McAfee ocak ayında başkanlığa aday olduğunu da açıklamıştı.