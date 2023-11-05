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Dünya Blinken'den şoke eden çıkış: Dünya gündemini altüst eden hamle! Kafa karıştıran kelimeler
Dünya

Blinken'den şoke eden çıkış: Dünya gündemini altüst eden hamle! Kafa karıştıran kelimeler

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:09:00 - 2023-11-05 19:13:08
Blinken'den şoke eden çıkış: Dünya gündemini altüst eden hamle! Kafa karıştıran kelimeler

İsrail-Filistin savaşı devam ederken benzersiz bir olay hamle geldi. Gelişme dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken dünya gündemine oturan dikkat çeken açıklamada bulundu.

Ölüm ablukasına aldığı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan İsrail'e açık desteğini sunan ABD'den kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de soykırım yapması için elinden gelen her türlü desteği veren ABD'den bu kes ateşkes çağrısı geldi. Blinken Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlediği basın toplantısında uygulanabilir tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

Tam 30 gündür Gazze'de dünya tarihinin en büyük katliamını yapan İsrail'e açık desteğini sunan ABD'de maddi desteğinin yanı sıra askeri destek vermeyi de ihmal etmedi. Bölgeye savaş gemisi ve tecrübeli asker yollayan ABD, İsrail'in sivil katliamlarını örtbas etmek için ise kılı kırk yardı. Tüm bunların yaşanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlediği basın toplantısında kafaları karıştıracak bir açıklama yaptı.

UYGULANABİLİR TEK YOL...

Ortadoğu'da resmi temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Ürdün'de açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin konusuna değinen Blinken, " Amerika Birleşik Devletleri, uygulanabilir tek yolun, İsrailliler ve Filistinlilerin her birinin kendi devletlerinde, eşit güvenlik ve özgürlük, fırsat ve haysiyet ölçülerine sahip olarak yaşama meşru haklarını kullandıkları iki devletli bir çözüm olduğuna inanmaya devam etmektedir" dedi.

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