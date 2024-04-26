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Dünya Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin
Dünya

Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:16:12 - 2024-04-26 14:16:12
Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin'de yaptığı basın toplantısında, "Rusya, Çin'in desteği olmasaydı Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürmekte zorlanırdı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 24-26 Nisan tarihleri kapsamında görüşmeler gerçekleştirmek üzere Çin'e gitti.

Pekin'de temaslarını sürdüren Blinken gazetecilerle bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, ABD'nin Çin'le bağlarını geliştirmeye çalışırken, ülkenin yarattığı zorluklar ve "geleceğe yönelik farklı vizyonumuz" konusunda net görüşlü olduğunu söyledi.

Çin'in Rusya'ya desteği

Toplantıda Çin'in Rusya'ya desteğine değinen Blinken, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin Pekin'in desteğine bağlı olduğunu söyleyerek, Rusya'ya verilen destek konusunda Çin'e endişelerini dile getirdiğini söyledi. Blinken gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya, Çin'in desteği olmasaydı Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürmekte zorlanırdı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığını söylediği Çin'in Rusya'ya makine aletleri, mikroçipler ve diğer bileşenleri tedarik etmeye devam etmesiyle ilgili endişelerini yinelediğini söyledi.

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