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Gündem Blinken'dan sürpriz ziyaret!
Gündem

Blinken'dan sürpriz ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 22:03:00 -
Blinken'dan sürpriz ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam eden Blinken Irak'a gitti.

Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, beklenmeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bilgi aldı!

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.
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