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Dünya Blinken'dan diplomasi trafiği
Dünya

Blinken'dan diplomasi trafiği

İsrail ve Filistin sorunu nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 01:54:00 -
Blinken'dan diplomasi trafiği

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 5 ülkeden mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklamalar yaptı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına ve buralarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere dair doğrudan bir kınama ya da tepkinin yer almadığı açıklamalara göre Blinken, görüştüğü bakanlarla "tüm taraflara şiddete son verme ve sükuneti sağlama" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile görüşmesinde Blinken, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı ve bu konudaki çabaları için Mısır'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşmesinde, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin" durmasına yönelik çabaları ele alan Blinken, "Filistinli ve İsraillilerin can kayıplarından dolayı acı çektiğini" dile getirdi.

Filistinliler ile İsraillilerin aynı derecede özgürlük, güven, onur ve refah içinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Blinken, Al Saud ile Yemen'deki son durumu ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ile ilgili güncel gelişmeleri de görüştü.

Blinken, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde de İsrail-Filistin sorununda artan şiddetin sona ermesine ilişkin süreçleri ele aldı.

Ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile de görüşen Blinken, Afgan barış sürecine yönelik Pakistan'ın desteğinin devamının önemine vurgu yaptı ve ABD ile Pakistan arasındaki iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

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