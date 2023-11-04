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Gündem "Blinken'a protesto" daveti
Gündem

"Blinken'a protesto" daveti

Yeniakit Publisher
2023-11-04 11:55:00 -
"Blinken'a protesto" daveti

Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı siyonist Antony Blinken'a yönelik Fatih'te protesto gösterisi düzenlenecek.

12 sivil toplum kuruluşu (STK) bugün Fatih'te bir araya gelerek ABD Dışişleri Bakanı siyonist Antony Blinken'a yönelik protesto gösterisi düzenleyecek.

Bugün (4 Kasım Cumartesi) yapılacak olan etkinlik için STK'lar, halkı Saraçhane Parkı'na davet etti.

Söz konusu protesto gösterisi saat 16:00'da başlayacak.

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