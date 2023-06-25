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Dünya Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü
Dünya

Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-25 03:19:00 -
Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba'nın Rusya'daki durumu görüştüğü aktarıldı.

Blinken'ın görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin değişmeyeceğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Rusya'daki durum gelişirken ABD ve Ukrayna'nın yakın koordinasyon içinde kalacağı ifade edildi.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.
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