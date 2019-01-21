0553 313 94 23

'B.k' yiyen Şengör, organ bekleyen hastalara hakaret etti

Osmanlı ve İslam düşmanlığı ile tanınan sözde profesör Celal Şengör, organ bekleyen hastalar için 'dangalak' ifadesini kullandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
'B.k' yiyen Şengör, organ bekleyen hastalara hakaret etti

Halk TV'de yayınlanan programa konuk olan Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.

"Elin dangalağına verip yaşatmanın anlamı yok"

Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu. 

"Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim" cevabını veren Celal Şengör'ün organ bekleyen milyonlarca hastaya yönelik skandal açıklaması ilk değil.

Şengör daha öncede 12 Eylül darbesinde işkenceye maruz kalan, dışkı yedirilerek eziyet edilen onlarca kişi için de 'Dışkı yemek işkence değil' demişti.

Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. Celal Şengör
  2. Halk TV
  3. 12 Eylül darbesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
    1. AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları..
    2. Financial Times, İstanbul'da yaşamak..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Schneider Electric, yeni nesil çalışma..
    6. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    7. CHP'li Eren Erdem'e şok! Yine reddedildi
    8. Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan..
    9. TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat..
    10. Makedonlar yazdı: Olcay Adın ile..
    11. 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis..
    12. Darbe girişimi sırasında hava..
    13. Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi
    14. Darbeyi yöneten hainlere istenen ceza
    15. 15 Temmuz'da pilotlara bombalama..
    16. Muğla'da şiddetli yağış
    17. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde..
    18. Suriye'deki saldırıda ABD kayıp vermedi
    19. Moro Müslümanları referandumu tamamladı
    20. Hamas ve FDHKC İsrail'in Suriye'ye..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!