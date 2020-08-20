  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bizim Toptan'ın SEÇ Market'i anonim şirket oldu
Aktüel

Bizim Toptan'ın SEÇ Market'i anonim şirket oldu

Bizim Toptan'ın yüzde 90, Yıldız Holding'in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:07:42 -
Bizim Toptan'ın SEÇ Market'i anonim şirket oldu

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan’ın iş modellerinden SEÇ Market, son yıllarda sağladığı büyümenin ardından anonim şirkete dönüştü.

Yıldız Holding açıklamasına göre, holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen organize toptancılarından olan Bizim Toptan'ın, geleneksel kanalın bakkal, market gibi küçük girişimcilerine rekabet avantajı sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunan iş modeli SEÇ Market, anonim şirket yapısı kazanarak hem hedeflerini büyüttü hem de bayilerine sunduğu avantajları artırdı.

Bizim Toptan'ın yüzde 90, Yıldız Holding'in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor. Holdingin grup yapısından faydalanarak girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımı yapmak, bu sayede rekabet üstünlüğünü güçlendirmek de hedefler arasında yer alıyor.

Bunun için SEÇ Market'ten hizmet alan küçük girişimciler, Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin tepe yöneticilerinden mentorluk desteği alabilecek.

Açıklamaya göre, bu kapsamda başta Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü olmak üzere, Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ve Bizim Toptan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gibi alanının yetkin isimleri bilgi ve deneyimlerini küçük girişimcilere aktaracak.

Rekabet üstünlüğü, ürün tedarikinde kolaylık ve süreçlerin dijitalleştirilmesi gibi fırsatlar sunan SEÇ Marketçilik, yeni yapısıyla Türkiye çapında 938 olan bayi sayısını gelecek dönemde daha da artırmayı ve yaygınlaşmayı amaçlıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

Kendisi ve ailesiyle ilgili iftirasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL’lik tazminat davası açtığı CHP Genel Başka..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı