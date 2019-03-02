Bizim Toptan’dan 2018’de 21,6 milyon lira net kâr

Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın 2018 finansal sonuçları açıklandı.

Şirketin satış geliri 2018 yılında yüzde 28,6’lık artışla 3,7 milyar TL, 2018 brüt kârı yüzde 67,4 artışla 409,4 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjı 2017’de yüzde 8,4 iken 2018’de yüzde 11’e yükseldi. Şirketin FAVÖK tutarı 2018’de 148,1 milyon TL’ye yükseldi, net kârı ise 21,6 milyon TL oldu. Bizim Toptan, 2018’de de müşterilerine desteğini sürdürmeye devam ederek müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiyatlı ve En Yaygın Toptan Marketi’ yapma hedefimizle daha modern, daha dijital, daha sağlıklı, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık gösteren bir şirket haline getirmek için attığımız adımların başarılı sonuçlarını 2018 yılında almaya başladık. Yenilenen çok kanallı satış stratejisiyle, müşteri sayısı artışına ve müşteri çeşitliliğini artırmaya odaklanan adımlarımız, 2018 yılı içinde her çeyrek olumlu sonuçlarını gösterdi.”