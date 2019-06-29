0553 313 94 23

Bizim Toptan’dan 1 milyonuncu müşteri

Geçen sene temmuz ayında ulaştığı 1 milyon müşteri sayısını bu yıl mayıs ayında yakalayan Bizim Toptan, rekor kırılmasına vesile olan müşterisine bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:59
Bizim Toptan’dan 1 milyonuncu müşteri

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 174 mağazasıyla en yaygın markası Bizim Toptan, 2019 yılında da başarılı performansını devam ettiriyor. Bizim Toptan, bu yıl da büyük bir satış ivmesi yakalayarak, 2018’de temmuz ayında ulaştığı 1 milyonuncu müşterisine Mayıs 2019’da ulaşarak rekora imza attı. 

Bizim Toptan’ın 1 milyonuncu müşterisi Mersin mağazasından alışveriş yapan Talat Kaya oldu. Talat Kaya bin lira değerindeki hediye çekini Mersin Şubesi’nde Adana Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa ve Mersin Mağaza Yöneticisi Yusuf Zeytun’dan aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:59
  1. organize toptan ticaret sektörü
  2. Bizim Toptan
  3. Talat Kaya
  4. Adana Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa
  5. Mersin Mağaza Yöneticisi Yusuf Zeytun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor
    1. (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de..
    2. İlaç kullanmak önemlidir
    3. Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana..
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    6. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    7. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    8. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    9. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    10. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    11. Jandarma Komutanlığından açıklama
    12. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    13. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    14. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    15. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    16. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    17. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    18. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    19. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    20. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    21. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    22. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    23. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    24. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    26. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    27. Kariyere KO-MEK Referansı
    28. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    29. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    30. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı