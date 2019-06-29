Bizim Toptan’dan 1 milyonuncu müşteri

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 174 mağazasıyla en yaygın markası Bizim Toptan, 2019 yılında da başarılı performansını devam ettiriyor. Bizim Toptan, bu yıl da büyük bir satış ivmesi yakalayarak, 2018’de temmuz ayında ulaştığı 1 milyonuncu müşterisine Mayıs 2019’da ulaşarak rekora imza attı.

Bizim Toptan’ın 1 milyonuncu müşterisi Mersin mağazasından alışveriş yapan Talat Kaya oldu. Talat Kaya bin lira değerindeki hediye çekini Mersin Şubesi’nde Adana Bölge Müdürü Abdullah Elbuğa ve Mersin Mağaza Yöneticisi Yusuf Zeytun’dan aldı.