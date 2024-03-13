Bizim solaklar yahudi yönetmen kadar olamadı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Gazze’de akan kana rağmen 49. Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılan yüreksiz oyuncu Ecem Erkek, Gazze’de ölen masum bebekler yerine evde bıraktığı köpeği için üzülürken, önceki gün düzenlenen 96. Oscar Ödül Törenine katılan duyarlı sanatçılar, Siyonist lobiye rağmen Filistinli mazlumların yanında yer aldı. Hem salon dışında hem de salonda İsrail’e tepkinin dinmek bilmediği törende “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Holokost’u anlatan “Zone of Interest” filmiyle ödül kazanan Yahudi kökenli Yönetmen Jonathan Glazer, Siyonist İsrail’e tepki göstererek, “Şu an burada Holokost’un ve Yahudiliklerinin bir işgal hareketi tarafından gasbedilmesini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz” şeklinde konuşurken aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona “Gazze’de ateşkes” talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi. Ünlü oyuncu Youssef, “Ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım” dedi.