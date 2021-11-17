Bizim ihtiyacımız Z-Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır

YENİ AKİT ANKARA

“Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Gençlerimizin hayalleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak. Türkiye’nin en çok üyesi olan gençlik kollarına sahip parti biziz. Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk. Göreve geldiğimizde harçları biz kaldırdık. Burs da 45 liracık veriyorlardı. Bay Kemal’in, İP’in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. Türkiye’nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yoksulluk, baskı, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini sömüren günleri geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Bizim ihtiyacımız Asım’ın neslidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünün gençleri çok daha şanslı, hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahipler hem de fikir insanlarımızla sık sık bir araya gelebiliyorlar. Tabi bunu yaparken Hz. Mevlana’dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine bürünmeyeceğiz. Tam tersine kendi rengimizi, bölgemize vereceğiz. Değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. İşte bunun için diyorum ki gençler, hanım kardeşlerim, bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil TEKNOFEST kuşağıdır. Bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım’ın neslidir. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan gençlik; kim var diye seslenilince fert fert ben varım cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz” dedi.