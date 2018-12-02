



ANKARA (AA) - Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, özel çocuklara, toplumda saygı gören, yararlı ve üretken bireyler olabilmeleri için fırsat vermeye çalıştıklarını belirtti.

Toplumda özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin yaşıtlarıyla spor yoluyla kaynaşmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin, 35. yılına özel yayımladığı manifestoda görüşlerine yer verilen Onursal Başkan Dilek Sabancı, "Biz, Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak, birlikteliğin gücüne, hayatın eşitliğine, oyunun önemine inanıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın eşitlik anlayışıyla hayata katılması için çalışıyoruz. Çünkü, bizim için bu ülkenin tüm çocukları özel. 35 yıldır tek bir amacımız var, özel çocuklarımıza, toplumda saygı gören, yararlı ve üretken bireyler olabilmeleri için fırsat vermek. Bunun için de oyunun ve sporun birleştirici gücünden yararlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı, "Biz, özel çocuklarımızın toplum içinde eşit şartlarda yaşaması için üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.





- Özel Olimpiyatlar Türkiye





1982 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170'ten fazla ülkeye yayılmış 6 milyona yakın özel sporcuya ulaşan uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye'deki tek kuruluşu.

Kuruluşundan beri onursal başkanlığını yürüten Dilek Sabancı'nın maddi ve manevi bireysel destekleri ve liderliğiyle 2002 yılında bugünkü dernek statüsünü kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirip çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlıyor. Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu şekilde, özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve diğer bireylerle eşit haklarla sosyal hayata katılımlarını sağlamayı hedefliyor.