Bizi yine şaşırtmadı Recep İvedik! Duyanlar hayret ediyor... Skandal sözler!

Yaptığı iğrenç tiplemelerle mide bulandıran oyuncu Şahan Gökbakar, toplumu geren hakaret dolu sözlerle dolu Ekşi Sözlük'ün erişim engeli getirmesine tepki göstermesi şaşırtmadı.

Yaptığı paylaşımlarla devleti her daim eleştirmeyi kendine adet edinen sözde oyuncu Şahan Gökbakar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 21 Şubat'ta Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirme kararına tepki gösterdi.

Gökbakar, BTK'ya seslenerek "RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?" dedi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BTK denen kurum kafasına göre, açıklama yapmadan internet sitesi kapatıyor. İstediği zaman sebep belirtmeden Twitter ve Tiktok erişimini durduruyor. RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi?

Sosyal medyada ve internette, size, değerlerinize, yaptığınız işe falan hakaret ve iftira atabilirler. Yalan yazıp lekelemeye çalışabilirler. Mahkemeye verirsiniz! Kapatmak nedir? Ayrıca, bunları bazı yanlı televizyonlar ve gazeteler de yapıyor. Daha kapatılanını görmedim, siz gördünüz mü?"