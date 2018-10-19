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'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'

Hindistan'da 7 Arakanlı Müslüman'ın sınırı dışı edilerek Myanmar'a gönderilmesinin ardından ülkedeki Arakanlı Müslümanlar da aynı kaderi yaşamaktan endişe duyuyor.

19 Ekim 2018 Cuma 06:33
'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'

Aljazeera televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, 2012 yılından bu yana, Hindistan'dan Arakanlı 7 sığınmacının sınır dışı edilerek Myanmar'a gönderilmesinin ardından başkent Yeni Delhi'deki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar da aynı durumu yaşamaktan korkuyor.

Kamplardaki Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri gönderilmektense, Hindistan'da ölmeyi tercih ettiklerini ifade ediyor.

Sığınma kampında yaşayan Arakanlı Nur Kazım, Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların neden ülkelerini terkettiğini anlaması gerektiğini belirterek, "2012 yılından beri ailemden uzakta yaşıyorum. Ben de ülkeme dönüp tekrar ailemle yaşamayı isterim. Bütün malımızı, mülkümüzü ve yaşamımızı orada bıraktık, burada köle gibi yaşıyoruz ama bundan başka bir yolumuz yok." ifadelerini kullandı.

"Hindistan bizi sınır dışı etmektense öldürsün"

Arakanlı sığınmacıları sınır dışı edip etmemenin Hindistan hükümetinin elinde olduğunu ancak hükümetin Myanmar'daki durumu göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Kazım, "Şu durumda Hindistan bizi sınır dışı etmektense öldürsün. Çünkü Myanmar'a gitsek de nasıl olsa öldürüleceğiz." dedi.

Myanmar'a gönderilenler evlerine değil, hapishanelere götürülüyor

Hindistan hükümeti son 6 yılda 7 Arakanlı sığınmacıyı sınır dışı ederek Myanmar'a gönderdi. Myanmar'a gönderilen sığınmacıların evlerine değil, hapisanelere götürüldüğü kaydediliyor.

Hindistan hükümeti, Arakanlı Müslümanları yasa dışı göçmen olarak tanımlıyor. Bu nedenle, Arakanlı Müslümanlar, sınır dışı edilerek, zulümden kaçtıkları Myanmar'a geri gönderilme korkusu içinde hayatlarını devam ettiriyor.

Hindistan'da 40 binden fazla Arakanlı Müslüman var

Myanmar'daki zulümden kaçarak Hindistan'daki kamplarda yaşayan 40 binden fazla Arakanlı Müslüman bulunuyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik 

Arakanlı Müslümanlara etnik kıyım yapılıyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. 

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. 

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik kıyım" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. 

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi. 

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik kıyım kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:33
  1. Hindistan
  2. bangladeş
  3. Myanmar
  4. soykırım
  5. GÖÇMEN
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