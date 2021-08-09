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Siyaset "Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır"
Siyaset

"Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın Kıbrıs’ta iki farklı devlet olduğunu görmesi gerektiğine işaret ederek, “Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:37:00 -
"Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır"

Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Kıbrıs sorununun gelecek ay Birleşmiş Milletler’de görüşülmesinden önce konuşan Tatar, 50 yıldır adayı birleştirme çabalarının sonuç vermediğini söyleyerek “gerçeklerle yüzleştiren bir değerlendirme” yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçen yıl göreve gelen Tatar, “Dünyanın burada iki farklı devlet olduğunu görmeleri gerekiyor. Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır. Onlar Yunan ve Hristiyan. Biz ise başka bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam ve anavatanımız Türkiye” ifadesini kullandı.

Eylül ayında New York’taki BM Genel Kurulu’na gidecek ve orada Rum Kesimi’nden Anastasiades ile görüşmesi beklenen Tatar, “Ben kapıları kapadığımızı söylemiyorum. Ben burada iki ülke için adil bir anlaşma temelini görüşmek için bulunuyorum” dedi.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın külliye sözü vermesi ile ilgili de, “Türkiye ile entegrasyonun daha çok olması normal. Çünkü uluslararası topluluktan beklediğimiz dostluğu veya adaleti alamıyoruz. Sadece Türkiye’nin desteğiyle bir gün bizi devlet olarak tanıyabilirler” yorumunu yaptı.

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