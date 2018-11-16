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Bize nasıl da direniyorlar!

Rice Üniversitesi’nin biyokimya laboratuvarından Yousif Shammoo, bakterilerin kendilerini imhaya yönelik hazırladığımız antibiyotiklere karşı nasıl bir direnç mekanizması geliştirdiğini, aynı zamanda ve hızlıca popülasyondaki diğer bireylere nasıl aktardığını belirledi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:05
Bize nasıl da direniyorlar!

Shammoo, “Çalışmalarımız gösteriyor ki, bu bakteriler hem antibiyotiklere karşı dirençliler, hem de bu direnç çok efektif, şaşırtıcı ve aynı zamanda endişe verici” diyor.

İşin ilginç yanı bu gözle göremediğimiz, ancak mikroskop altında görebildiğimiz canlıların da yaradılışlarından kendilerine özel bir gen taşıdıkları ve bu genin bu canlıların tehlike karşısında hayatiyetini koruma tepkisi verdiğini bu araştırmalar sayesinde öğreniyoruz. Ancak hâlâ yolun başında olduğumuzu söylemekte araştırmacılar.

Biz onların üzerine gittikçe onlar da hiç gecikmeden önlemlerini alma çabasına girebiliyorlar. Araştırmacılardan Kathryn Beabout diyor ki: “Şimdiye kadar, antibiyotiklerin potansiyellerini en iyi koruma yolu onları tutumlu kullanmaktı. Fikrimize göre, eğer direncin nasıl ortaya çıktığını detaylı bulabilirsek, antibiyotikleri daha akıllıca üretip kullanabiliriz.”

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:05
  1. antibiyotik
  2. antibiyotiğe dirençli mikrop

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