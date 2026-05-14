“Bizde boşanma yok ölüm var” diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler

Diyarbakır’da Muhammed Ali ile damadın kuzeni Vedat Baran’ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan damadın eşi Esma, kayınbiraderleri Ömer Baver, Agit ve kayınvalidesi Rahime Şaşan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, evli ve iki çocuklu olan Esma ile Muhammed Ali Baran arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanıp boşanmama konusunda husumet bulunduğu belirtildi. Olaydan bir gün önce de bir araya geldikleri ancak meseleyi çözemedikleri, ardından Muhammed Ali’nin evine giden kadının kardeşleri ile damat ve yakınları arasında tartışmanın yeniden alevlendiği belirtildi.

SİLAHI ÖLDÜRMESİ İÇİN EŞİ VERMİŞ

Sanıklar Ömer Baver ile Agit’in damatları olan Muhammed Ali ve yakınlarına, “Bizde boşanma yok ölüm var" diye tehditte bulundukları, ardından Esma Baran’ın evin dış kapısında bekleyerek eşinin yakınlarının içeri girmesini engelledikten sonra kapıyı kapattığı, ardından elindeki torbayı kardeşi Ömer Baver’e götürdüğü, Ömer’in de bu silahla hem eniştesine hem de onun kuzenine hedef alarak ateş açtığı kaydedildi. Aralarında kısa süreli boğuşma yaşandığı, bu sırada damadın kayınvalidesi Rahime’nin elindeki bıçakla damadına birkaç kez saldırdığı, damat ile kuzeninin evin dış kapısının önüne yığıldıkları ifade edildi. Yakınları Agit Baran’ın ise ağır yaralandığı, gelinin kardeşi Ömer Baver’in ticari taksiyle kaçarken alınan ses kaydında, “O çakal yaralı kaldı onu öldüremedim” dediği, olay sonrası evdeki silahları da yanlarına alarak kaçtıkları bildirildi.

TAKSİDEKİ KAMERANIN SES KAYDINDA İTİRAF

Ticari taksinin kamera kaydının çözümlemesinde, katil zanlısı Ömer Baver Şaşan’ın “Hoş oldu annem. Ama bence o çakal kaldı öldüremedim” dedikten sonra yolda polis çevirmesi olduğunda ne cevap vereceklerine dair kendi aralarında değerlendirme yaptıkları tespit edildi. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı Agit Şaşan ifadesinde damatları ile kuzenlerinde silah olduğu için kendisinin silah kullanmadığını belirtmiş olsa da, kaçarken silahları da yanında alıp götürdüğünü ve bu nedenle el svap örneğinin sağlıklı alınamadığı ifade edildi. Rahime Şaşan da bıçakla kimseye saldırmadığını belirtmiş olsa da, otopsi raporunda Vedat Baran’ın vücudunda kesici ve delici alet yaralanması olduğu için bu savunmasına itibar edilmediği vurgulandı. Gelin, kaynana ve iki kayınbiraderin fikir ve eylem birliği içinde damatları Muhammed Ali ile kuzeni Vedat Baran’ı öldürdükleri için 4’ünün de kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların olay yerinde bulunan damadın yakını Agit Baran’ı da öldürmek istedikleri, ancak mermilerinin bitmesi nedeniyle adamın yaralı kurtulduğu ifade edildi.

NAMAZ KILIN, KUR’AN OKUYUN EVİNİZE HUZUR GELİR DEDİM

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ömer Baver Şaşan, eniştesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kız kardeşine şiddet uyguladığını belirterek, “Bacım ondan korkuyordu. Aralarında geçimsizlik vardı. Ben hep namaz kılmalarını, kuran okumalarını eve huzur geleceğini söylerdim. Onları barıştırır çıkardım. Olay günü evde bacım ve annem vardı. Ali nedir senden çektiğimiz dedim. Annem oraya ben ve Ali birbirimize karşı zarar vermeyi engellemek için gelmişti. Ali beni aradı gel beni öldür öldürmezsen ben seni öldürürüm dedi. Bacımı öldürür diye korktum. Polisler gelince ben oradan kaçtım. Benim kardeşlerim ve annemin suçu yoktur. Ben korktuğum için ateş ettim. Takside ‘O çakal yaralı kaldı öldüremedim’ sözünü kızgınlıkla söyledim” dedi. Sanık Agit Şaşan da, silah kullanmadığını söyledi. Damadın kayınvalidesi tutuklu Rahime Şaşan ise, olaydan sonra evden çıkıp taksiye bindiklerini ardından polislerin kendilerini göz atına aldığını belirterek, “Bıçak kullanmadım. Ben Ali ve Vedat'ın düşme anını gördüm bağırdım bende kendimden geçtim. Hangi silahtan çıkan kurşunla damadımın vurulduğunu bilmiyorum. Ölen Muhammed Ali’nin eşi Esma Baran da, “Ben kardeşime poşet götürmedim. 7 erkeğe gücümüz yetmez. Evde 5-6 erkek boğuşuyordu, kimin kime vurduğunu görmedim” dedi.