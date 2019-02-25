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"Biz önümüze bakıyoruz"

TFF 2.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:11
"Biz önümüze bakıyoruz"

TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, deplasmanda 3-0 mağlup oldukları Samsunspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Akyel, maçın ardından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Oyuncularım bütün iyi niyetleriyle mücadele ettiler. Tabi atmosferin verdiği bir hava var. Tabi Samsun şehri ve yakımı şampiyonluğa inanmış. Gücü de belli, kurduğu takım belli. Zaten stadı da biliyorsunuz çok iyi. Çok iyi bir atmosfer vardı. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. En iyi şekilde oynayarak, mücadele ettiler. Maça çok iyi başlamadık. Tabi atmosferi ve heyecanın vermiş olduğu bir şeydir. Ama ilk yarının son 15-20 dakikası iyi futbol oynadık. 1-0 gerideyken, 2 tane pozisyonumuz vardı. Volkan’ın kafa vuruşunu kaleci çıkarttı. Birde Osman’ın kale dibinde vurduğu ve yan ağlara giden top var. Eğer bunlardan birini gol yapabilseydik, oyunun şekli değişebilirdi. Ama Samsun’un takımı iyi bir takım. İyi bütçelerle kurulmuş iyi bir takım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir şekilde mücadele ettiler. Hakemin arkasına sığınacak bir şeyimiz yok ama şöyle bir şey var. Oyun 1-0’ken ikinci yarı biz dengeyi kurmuşken, maalesef ki 2. golü faulden yedirdi. 2. golde Volkan’a yapılan bir faul var. Faulü vermiyor ve gol oluyor. Bu hakem biliyorsunuz Sancaktepe maçının hakemi. Bize 90+’lar da olmayan penaltıyı veren hakem. Bu maçla alakalı arkasına sığınmıyoruz, çok iyi oyun oynamadık ama şöyle bir şey var ki, tekrar söylüyorum 1-0 gerideyken ikinci yarıya başladığımızda ve dengeyi kurduğumuzda bize maalesef 2. golü yedirdi. Bu sefer yine takımın gardı düştü. Ben oyuncularımı tebrik ediyor, kutluyorum. Böyle bir atmosferde mücadele ettiler. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde Keçiören maçı var. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. Play-off umudumuzu sonuna kadar kovalayacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. 6 haftadır gelen bir galibiyetimiz vardı. İyi de futbol oynuyorduk. Samsun maçında da çok kötü oynamadık ama çok iyi de oynamadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Keçiören maçı şimdi bizim için en önemli maç. Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Biliyorsunuz fikstürümüz zor. Fikstürümüzün zorluğu da Samsunspor ile başladı. Samsun, Keçiören, Sarıyer 3 tane yukarıda kafaya oynayan takımla arka arkaya oynuyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:11
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