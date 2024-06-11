Star yazarı Yakup Köse, Gazze’de yaşananları ele aldı. Terör devleti İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırımın ABD ve Avrupa’nın da özgürlük iddialarını çürüttüğünü yazan Köse, Avrupa’da ve ABD’de İsrail aleyhine konuşmanın ve eylem yapmanın zorlaştığını belirtti. Filistin’e destek olanların, özgürlük ve demokrasi söyleminin bir yalan olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım, gözlere sokarcasına şu hakikati ortaya çıkardı: Kendilerine binlerce kilometre uzaklıktaki İslâm topraklarına işgal ve bombalarla 'özgürlük ve demokrasi' götürdüklerini iddia eden ABD ve onun peşine takılan Avrupa ülkeleri aslında Siyonistler'in mahkumu.

Mevzu terör devleti İsrail oldu mu tüm özgürlükler rafa kaldırılıyor. Unutuluyor demokrasi, insan hakları.

ABD ve Avrupa'da insan olma haysiyetini taşıyanlar Filistin'in yanında yer alıp terör devleti İsrail'i protesto edince, yaşayarak gördüler demokrasi ve insan hakları söyleminin palavra olduğunu.

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Biz Müslümanlar bu palavrayı öğrenmenin bedelini çok ağır ödedik. Ödediğimiz bedeli Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu "Aydınlık Savaşçıları" destanında şu mısralarla anlatır:

"Çocuklarımız öğrendiler onlar için olmadığını insan hakları beyannamesinin öğrendiler birleşmiş milletler domuzlar diktatoryasını ve tanıdılar parçalanmış göğüslerinde annelerinin çağdaş uygarlığın sırtlan yüzünü."

7 Ekim 2023'den beri ABD ve Avrupa'da terör devleti İsrail aleyhine bir söz söylemek, bir eylem yapmak her an tutuklanmanıza, işinizden olmaya, sansürlenmenize sebep olabiliyor. Misal çok ama ben son haftalarda öne çıkan birkaç hadiseyi aktararak, 'özgürlük ve demokrasi' pazarlayanların nasıl da diktatör kesildiklerini göstereyim.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin editörlüğünde hazırlanan hukuk dergisi Columbia Law Review'da Nekbe ile ilgili İsrail'i eleştiren bir makale yayımlanmasının ardından derginin internet sitesi kapatıldı. Kapatılma sebebi, doktora talebesi Rabea Eghbariah İsrail'in soykırım yaptığına dair makalesi. Siteyi kapatanlar bu şekilde terör devleti İsrail'in uyguladığı soykırımı saklayacaklarını düşünüyorlar herhalde!

Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katılan bazı sanatçılar Filistin'e destek yasağını kıyafetleriyle ve üzerlerine taktıkları aksesuarlar deldiler. Cannes Film Festivali'ne katılan aktrist Cate Blanchett, Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle festivale katıldı. Önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetinin kırmızı halı ile birleşmesi akıllara Filistin bayrağını getirdi.

Fransız oyuncu Leila Bekhti ise Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz motifli bir broş taktı.

Fazla uzatmamak için bu 3 örnekle iktifa ediyorum. Zaten ABD ve Avrupa'nın rezil durumunu da göstermeye yeter de artar bu 3 vaka.

Özgürlük palavrası yapanların topraklarında insanları konuşup ve yazmayınca semboller üzerinden düşüncelerini açıklama yapmak zorunda kalıyorlar.

Terör devleti İsrail'in mahkumu olan ABD ve Avrupa ülkelerinin kurtuluşu, özgürleşmesi Gazze'den geçiyor. Hamas onlar için de İsrail terörüyle mücadele ediyor!"