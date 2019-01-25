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"Biz elimizden geleni yaptık"

- Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay:"Bugün eksi 6 puan cezası gelmemesi için 30 bin avro ödeme yaptık. Borcumuz bugün itibarıyla 96 milyon lira ve maalesef daha da gelecek dosyalar var"- Teknik direktör Fuat Çapa:"Takımın puan kesme cezası alması, transfer tahtasının açılmaması için avukatlara para teklif etmişler"

25 Ocak 2019 Cuma 19:38
"Biz elimizden geleni yaptık"


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kulüp başkanı Kaan Ay, transfer yasağının kaldırılması için belirlenen bütçeden çok daha fazla borçla karşılaştıklarını söyledi.

Kaan Ay, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde yönetim olarak kendi aralarında takım için bir kaynak oluşturduklarını, alacaklı avukatlarıyla yapılan görüşmelerde de 3 milyon lira gibi bir rakama transfer tahtasının açılacağının söylendiğini aktardı.

Para kaynağının sağlanmasının ardından bir grup yöneticinin Ankara ve İstanbul'a gittiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Bize verilen sözler vardı. 'Eskişehirspor'un yanındayız, imza vereceğiz.' dediler ancak bu arkadaşlarımız imzalarını TFF'ye göndermediler. Bunları internet sitemizden yayınladık. Sonra da bizle pazarlık yaptılar. Biz elimizden geleni yaptık ama maalesef her geçen gün farklı dosyalar çıktı ve 3 milyonu geçtik. 'Yeni yönetim, paralı yönetim geldi.' dediler. 50 liraya anlaştığımız arkadaş 150 istedi, 150'ye anlaştığımız 300 istedi. Böyle bir duruma düştük. İstanbul'da bulunduğumuz her saniye bu rakam farklı seviyelere ulaştı. Bugün eksi 6 puan cezası gelmemesi için 30 bin avro ödeme yaptık. Borcumuz bugün itibarıyla 96 milyon lira ve maalesef daha da gelecek dosyalar var."


- Çapa: "Yaşanan olaylardan dolayı üzüntülüyüm"


Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer tahtasının açılması için kendisinin de yönetimle çalışma yürüttüğüne değinerek, 23 avukat, 71 futbolcu ve 81 dosya kapsamında her gün görüşme yaptığını aktardı.

Eskişehirspor Kulübünün menfaati için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Ne kadar zaman aldığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Elimizde imkanlar da yok. Telefon yetmiyor, insanlarla yüz yüze görüşmeniz ve ayağına gitmeniz gerekiyor. Kulübün menfaati için bunu yapmanız gerekiyor. Böyle bir süreç yaşadık. Son iki dosyaya kadar indik. Ancak İstanbul'a gittiğimizde karşımıza çıkan yeni dosyalar işi değişik noktalara getirdi. Sadece transfer tahtasının açılması için uğraşmadık. Bunun yanı sıra, takımın puan kesme cezası alması, transfer tahtasının açılmaması için avukatlara para teklif etmişler. Biz neyi, nerede arayıp, kiminle çözüm üreteceğiz? Sadece Eskişehir dışında değil içinde de sıkıntılar var. Yaşanan olaylardan dolayı üzüntülüyüm."


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:38
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