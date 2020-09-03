Biz değil İsrail bedel ödeyecek

Hamas Hareketi, Gazze’deki ablukanın hafifletilmesi ve halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusunda daha önce varılan anlaşmanın uygulanması ve Gazze’ye dönük projeleri hayata geçirmesi için İsrail’e 2 ay mühlet verdiklerini duyurdu. Hamas ile İsrail arasında Katar ara buluculuğu ile varılan ateşkesin ardından El-Aksa televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail’in anlaşmayı uygulamaması durumunda yanan balonlar göndererek ya da bunun dışında farklı direniş şekilleriyle yeniden Tel Aviv yönetimine baskı uygulamaya hazır olduklarını kaydetti. Varılan ateşkes kapsamında İsrail’le yeni bir anlaşma yapmadıklarını belirten Hayye, sadece İsrail’e baskı uygulayarak onu daha önce varılan anlaşmayı hayata geçirmeye zorladıklarını belirtti.

“Biz, haklarımızı silahla geri alıyoruz”

Yanan balonlar göndererek İsrail’i söz konusu anlaşmayı uygulamaya mecbur ettiklerini aktaran Hayye, “Biz İsrail’e bedel ödemeyiz. Bedel ödemesi gereken İsrail’dir. Biz, haklarımızı silahlarımızla geri alıyoruz” dedi. Hayye, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi girişimlerine karşı birlik mesajı vermek için Filistinli grupların liderlerinin Ramallah ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iki ayrı toplantı gerçekleştireceğini belirtti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin gelecek perşembe düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Beyrut’a gittiğini aktaran Hayye, toplantıdan, Filistin Kurtuluş Örgütü’nde (FKÖ), tüm Filistinlileri içine alacak şekilde revizyon yapılmasını beklediklerini dile getirdi.