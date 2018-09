"Biz de Erdoğan gibi ‘One minute’ diyebilmeliyiz"

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi projesi kapsamında Elazığ'a gelen Şahin, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Usta, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yürütülen bu projenin tüm dünyaya örnek olacak önemli bir proje olduğunu belirtti.

Kentte hizmete açılacak merkezin yurt içinden ve yurt dışından çocukları ve gençleri bir araya getireceğini ifade eden Usta, ayrıca merkezin çocukların ve gençlerin uluslar arası çalışmalara imza atmalarına, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine, farklı ırk ve dine mensup insanlar arasında hoşgörünün tesis edilmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

Tüm dünyada ve özellikle kendisini demokrasinin ve insan haklarının beşiği olarak tanıtan Avrupa'da özellikle Müslümanlara karşı artan bir ırkçılık söz konusu olduğunu vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Terörizmin sınırları yok artık, dünyanın her yerinde her an karşımıza çıkabilir. Ancak bu ırkçı tavırlar, bu İslam düşmanlığı bu kadar hızlıca yayılmaya ve insanların akıllarında sanki İslam diniyle terörizmin eşdeğer hale getirilmesi ve yakınlaştırılmasıyla birlikte bu tehlike artmakta. İslam dininin bir hoşgörü ve barış dini olduğunu anlatmak zorundayız. Dinimiz bütün insanları kutsal gören, ırkı, dini, dili ne olursa olsun ayırtmaksızın herkesin yaşam hakkını ve bütün hürriyetlerini güvence altına alan, barışı, huzuru ve güveni tesis eden bir dindir."

"İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"

Usta, dünyada insan hakları noktasında çifte standart uygulandığına da zaman zaman şahit olduklarını dile getirdi.

Özellikle Amerika'nın uluslararası yasaları ve ticaret hukukunu hiçe sayarcasına kendi başına uyguladığı politikaların bunun bir örneği olduğunu aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Hedefimiz ülkemizi işgal etmeye ve kendisini bu ülke üzerinde bir güç olarak görmeye çalışan bütün vesayet odaklarına dur demek. Bunu bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Tank, tüfek ve uçaklarla üzerimize gelmelerine rağmen bu millet 15 Temmuz'da sokağa çıkıp nasıl ki bunlara dur dediyse, bugün ekonomik olarak üzerimize gelmeye çalışanlara da meydanlara çıkıp dur demeyi beceren bir milletiz. O yüzden kendi değerimiz olan Türk liramıza sahip çıkmayı çok önemsiyoruz. Bugün bizi sıkıştırmaya çalışanlara Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'ta çıkıp "one minute" dediği gibi biz de 'bir dakika' diyebilmeliyiz. Ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza ve paramıza sahip çıkıyoruz. Bu noktada bir ve beraber olduğumuz sürece bu sıkıntıların hepsini aşacağımızdan eminiz."