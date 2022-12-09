Biz bu kahpelikleri 28 Şubat’tan tanıyoruz

Dine ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir düşmanlık ve kin besleyen; her seferinde milli ve manevi değerlerimiz üzerinden siyasi mühendislik faaliyetleri yürüten seküler yobazlar ile tetikçi medyasının bir kirli kumpası daha boşa çıktı. Marjinal sol örgütlerin bülteni konumundaki Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan tarafından işaret fişeği yakılan, zilletin diğer borazanları Sözcü, Cumhuriyet, Karar gibi gazeteler ile CHP’nin kanalı Halk TV tarafından adeta 28 Şubat’taki “Fadime Şahin-Ali Kankancı” tezgâhının güncellenmiş versiyonu olarak sahneye sürülen “çocuk gelin” yalanı şer ittifakının ve işbirlikçi medyasının ellerinde patladı. Seçimlere 6 aydan az kaldığı bir dönemde, psikolojik sorunları olduğu anlaşılan bir kızcağızın 6 yaşındaki hafızlık icazet töreninde giydiği beyaz kıyafetini “gerçek gelinlikmiş” gibi çarpıtarak başta İsmailağa olmak üzere tüm cemaatleri adeta “çocuk istismarcısı” birer canavar gibi göstermek ve AK Parti’nin özünü oluşturan mütedeyyin insanları yıpratmak isteyen zillet paydaşlarının karanlık tezgahı mağdur aileye takıldı. Yaşadıkları acıya ve mahremiyet ihlaline rağmen günler sonra konuşan mağdur aile, kızın reşit yaştaki evlilik görsellerini paylaşarak, ihanet medyasının servis ettiği “beyaz gelinlikli” fotoğrafların hafızlık merasimi sırasında çekildiğini belgeledi.

Karanlık kumpası ağabey bozdu

“6 yaşında evlendirildiği” iddia edilen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı Hatice Kübra Gümüşel’in ağabeyi, paylaşılan videoda karanlık kumpası şu sözlerle ifşa etti: “Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Halk TV’de dakikalarca üzerinde konuşulan fotoğraflar, aklı yerinde olanların delil saymayacağı şeylerdir. Biz hepimiz hafızız. Maalesef iki yıl önce aramızdan ayrılan, bizi hüzne boğan kardeşimiz de hafızdır. Bahse konu olan kardeşimizin, özellikle ‘ben gelinlik giyeceğim’ diye ricada bulunduğuna şahidim. Ben de vardım. Ümraniye’de gittik, diktirdik. Sonra giyindi, program oldu. Annemin tanıdığı bir fotoğrafçı arkadaşı vardı. Çiçeklerin önündeki gelinlikli fotoğrafını o zaman çektirdik.

Yalan haberler annemi kahretti

“Annem bu haberleri duyduğundan beri ağzına belki bir lokma ekmek koymuştur ya da koymamıştır. Yayın yapan Timur Soykan Bey’e sormak istiyorum. Bir anneyi bu hale koymanın vebalini kaldırabilecek misiniz? Vicdanı, acaba bu konuda rahat edecek mi? Bir anneyi böyle bir yangına düşürmenin vebalinden belki bu dünyada kurtulur ama yarın ahrette biz onunla hesaplaşacağız. Geçen süre zarfında çok yıpranışlar oldu. Çok kırıldık. Belki ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağımız izler bıraktı. Biz kardeşimizi Timur Soykan’dan daha fazla seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz.”

23 Nisan çocuğu gibi giydirdik

21 yaşındaki kız kardeş Fatma Betül Gümüşel ise, şunları anlattı: “Abimin de dediği gibi, sadece ablam değil biz üçümüz de çok ısrar ettik gelinlik giymek için. En çok da kardeşim Ayşe Hümeyra ısrar etti gelinlik giymek için. Çünkü etrafımızdaki bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi, bir tören olduğunda, bir bayramda ya da ailevi tören olduğunda hemen gelinlik ve süslü elbiseler giyerlerdi. 23 Nisan gibi etkinliklerde bir sürü kız çocuk gelinlik giyiyor. Bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocukken mi gelin oldular? Gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde evlendi anlamına mı geliyor? Biz de çocukken giydik. 21 yaşındayım ve hâlâ bekarım. Öyle bir baskı da görmedim ailemden. Şok oldum, öğrendiğimde. Biz bu evde beraber büyüdük. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ablam ikinci çocuğunu kaybettiğinde psikolojisi bozuldu. Hepsi bu.”

Ailemiz baskı yapmadı

19 yaşındaki kız kardeş Ayşe Hümeyra Gümüşel de, şunları dile getirdi: “Ablamın dediği gibi ben de 19 yaşındayım. Halen evlenmedim. Ailem hiçbir baskı yapmadı. Gelinlikleri, annemler bize hafızlığa başladığımızda giydiriyorlardı. Hani hafızlığa başlarken ‘biz sana böyle yaparız, hafızlığı bitirdiğinde biz sana daha güzel şeyler giydiririz’, o şekilde bir heyecan olsun diye. Sonra arkadaşlarımızdan da görüyorduk. Kreşe gidiyorduk, arkadaşlarımız ‘Elif-Be’ye geçtiklerinde giydiriyorlardı. Ben çok zorlandım. Bir türlü ‘Elif- Be’ye geçememiştim. Sonra geçtim, hafızlığımı yaptım. Gelinliğimi de giydim.”